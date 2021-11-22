2021/11/22 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أمر محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة مركزية للتحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري للأنشطة واقسام ديوان المحافظة والدوائر منقولة المهام.وبحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



ذي قار تشكل لجنة مركزية لمتابعة قضايا الفساد بالمحافظة المركز الخبري الوطني.

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