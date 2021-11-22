العامري: إلغاء 18% من المحطات سيحدث تغييراً جذرياً في نتائج الانتخابات

2021/11/22 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان إلغاء ثمانية عشر بالمئة من محطات الاقتراع سيحدث تغييراً جذرياً في نتائج الانتخابات.

وقال العامري خلال استقباله وفدا من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران ان قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي إلى بطلان أكثر من ستة آلاف محطة فضلا عن إلغاء اربعة آلاف محطة أخرى على خلفية وجود بصمات متكررة وهو ما يعني إلغاء عشرة آلاف محطة انتخابية مبينا ان ذلك من شأنه إحداث فارق كبير وتغيير جذري في نتائج الانتخابات في حين لفت الجانبان الى ان المخالفات التي شابت إجراء الانتخابات أسهمت بإحداث فوضى عارمة في الوضع السياسي.

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