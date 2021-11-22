الليرة التركية ترتفع بشكل بسيط بعد هبوطها لمستويات غير مسبوقة

2021/11/22 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت الليرة التركية لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار اليوم الاثنين، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي.وانخفضت العملة بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى تحت ضغط من الرئيس التركي رجب طيب … Readmore

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