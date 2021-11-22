الصدر يعلن رفضه التدخل بعمل مفوضية الانتخابات او القضاء والمحكمة

2021/11/22 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رفضه التدخل بعمل مفوضية الانتخابات، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم التدخل في عمل القضاء والمحكمة، وفي تصديقها على نتائج الانتخابات التي “يريد البعض تغييرها”.وفي تغريدة على “تويتر”، قال الصدر:إننا وبكل فخر … Readmore

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