بالصور.. مطار بغداد يبدأ رسميا بتطبيق نظام 'بطاقة التلقيح الدولية'

2021/11/22 | 12:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت وزارة الصحة، الإثنين، فرق تفتيشية إلى مطار بغداد الدولي، لمتابعة تطبيق نظام شهادة التلقيح الدولية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2021)، إن "دائرة العيادات الطبية الشعبية، أرسلت فريقا تفتيشيا إلى مطار بغداد الدولي لمتابعة تطبيق ابراز شهادة التلقيح الدولية للمسافرين بدءا من اليوم".

وأضاف البيان، أن "الإجراء جاء لمتابعة تطبيق قرار سلطة الطيران المدني الذي يلزم جميع المسافرين العراقيين بجلب شهادة التلقيح الدولية التي تثبت تلقيه اللقاح وعلى شكل جرعتين، ولايمكن عبور المسافرين الذين لا يحملون شهادة التلقيح وبدءاً من اليوم المصادف 22/11/2021".

N.A

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