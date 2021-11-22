2021/11/22 | 12:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، من القبض على مبتز ينتحل صفة ضابط في محافظة النجف.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، (22 تشرين الثاني 2021)، أنه "بعملية استخباراتية مهنية تكللت بالنجاح، وبعد ورود مناشدة بوجود أحد المتهمين ينتحل صفة ضابط برتبة رائد يقوم بابتزاز المواطنين في محافظتي النجف وبابل، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة الهدف، تم القبض على المتهم في محافظة النجف الأشرف بالجرم المشهود".

وأضاف البيان، أن "المتهم ضبط بحوزته هويات مزورة تحمل رتبة رائد، ومسدس غير مرخص، وزي عسكري، وإجازة سوق مزورة"، موضحا أن "المتهم اعترف من خلال التحقيقات قيامه بعمليات ابتزاز لعدد من المواطنين في المحافظتين، فضلا عن انتحاله صفة ضابط".

وتابع، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة بعد تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن يقبض على منتحل صفة 'ضابط'.. بعد ابتزازه للمواطنين في النجف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن يقبض على منتحل صفة 'ضابط'.. بعد ابتزازه للمواطنين في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).