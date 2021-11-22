2021/11/22 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من الإطاحة بخمسة متسللين من سوريا اثناء دخولهم غرب نينوى.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "اسهاما منها في اسناد القطعات الماسكة للحدود وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة 15، تمكنت مفارز كتيبة استطلاع الفرقة وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 من القاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الاراضي السورية".

وأضاف أنه "تم رصد المتسللين من قبل الكاميرات الحرارية وهم يتحركون داخل العمق السوري باتجاه الأراضي العراقية عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود مع سوريا غربي نينوى والقبض عليهم فور اجتيازهم للمنطقة الحدودية"، مبيناً انه "تبين انهم خمسة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا العراق الى سوريا بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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