العراق يحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي خلال عام 2021

2021/11/22 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعرب صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بتسجيل الاقتصاد العراقي معدلات نمو متصاعدة هي الأعلى مقارنة مع دول المنطقة الخليج العربي مصر والاردن.

ورجح تقرير للصندوق ونشرته وزارة المالية، أن "يتعافى الاقتصاد العراقي بعد سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في بنية الاقتصاد المحلي والتي تبنتها الحكومة العراقية ووزارة المالية العام الماضي المتمثلة بالورقة البيضاء للإصلاح المالي والاقتصادي".

وأضاف انه "من المتوقع بالوقت نفسه تحسن سوق النفط العالمية والذي سيدفع باتجاه تعزيز النمو الاقتصادي للمدى المتوسط"، لافتاً إلى أن "سياسة تطوير وتحسين النشاط غير النفطي التي عملت عليها وزارة المالية عبر دعم مختلف القطاعات المنتجة كان له الأثر الملموس في رفع معدلات التعافي تدريجيا ".

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