المفوضية تفصح عن قرارات الهيئة القضائيـة حول الغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع

2021/11/22 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عن قرارات الهيئة القضائيـة حول الغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع .وذكرت المفوضية في بيان انه :" عرضت هذا اليوم الاثنين ، على مجلس المفوضين، آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد ان تم النظر في كافة الطعون المرسلة الى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً ".واوضحت :" ان القرارات الصادرة عن الهيئة تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، 15 قراراً لاسباب إجرائية ترتب على اثرها الزام المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيها لاسباب قانونية وفنية ترتب على اثرها الغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع "./انتهى5

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