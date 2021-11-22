ثلاث اسباب تبعد زيدان عن تدريب مانشستر يونايتد

2021/11/22 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تجاهل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، فرصة تدريب مانشستر يونايتد، بحسب تقارير صحفية.وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد تواصلت مع زيدان، عقب إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، لكنه رفض قيادة الشياطين الحمر.ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه المرة الثانية التي يزهد فيها أسطورة فرنسا في هذا المنصب.وذكرت الصحيفة أن رفض زيدان يعود لثلاثة أسباب: أولها أنه لا يجيد اللغة الانكليزية، وبالتالي سيجد صعوبة في التواصل مع اللاعبين.كما أن زوجته ليست مهتمة بالانتقال للعيش في انكلترا، بالإضافة إلى أن مدرب الميرينجي السابق مغرم بقيادة باريس سان جيرمان يوما ما، وينتظر هذه الفرصة.ولم يتول زيدان تدريب أي فريق، منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي./انتهى9

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