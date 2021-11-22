العراق والسويد يوقعان على مذكرة تفاهم مشتركة

2021/11/22 | 12:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع السويد، فيما أشار الى أن العراقيين يشكلون نسبة 2% من المجتمع السويدي.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي، إن “علاقات العراق مع السويد لاتخص فقط الدعم السياسي المشترك والقضايا الدولية، ولاتخص العلاقات التجارية والاقتصادية، بل تخص العلاقات المجتمعية العريقة”.وأضاف، أن ” الحكومة السويدية دعمت العراق في حربه ضد داعش، إضافة إلى أن المنظمات السويدية كان لها دور مهم في جميع أنحاء العراق”.وأشار إلى، أن “نسبة العراقيين في السويد تشكل 2% من المجتمع السويدي، وهم يلعبون دوراً اقتصادياً وتجارياً […]

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