2021/11/22 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن إلغاء 18 في المئة من محطات الاقتراع سيحدث تغيير جذري في نتائج الانتخابات.واشار العمري خلال لقائه رئيس جبهة تركمان العراق الموحد حسن توران، في مكتبه بالعاصمة بغداد إلى أن “قرارات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييراً جدرياً بنتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييراً جدرياً بنتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).