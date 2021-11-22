القبض على 5 متسللين حاولا الدخول من إحدى الدول المجاورة إلى العراق - عاجل

2021/11/22 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القبض على خمسة متسللين من سوريا اثناء دخولهم غرب نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة ١٥، تمكنت مفارز كتيبة استطلاع الفرقة وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ من القاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الاراضي السورية، حيث تم رصدهم من قبل الكاميرات الحرارية وهم يتحركون داخل العمق السوري باتجاه اراضينا عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود العراقية السورية غربي نينوى".

وأضاف البيان، إنه "تم القبض عليهم فور اجتيازهم للمنطقة الحدودية، وقد تبين انهم خمسة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا العراق الى سوريا بطريقة غير مشروعة".وتابع، إنه "جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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