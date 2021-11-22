الكشف عن طبيعة الانفجار في المدائن – عاجل

2021/11/22 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، طبيعة الانفجار الذي سمع دويه في قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن قضاء المدائن هو عبارة عن تدريب للقوات الامنية في احد المعسكرات".وأكد المصدر، "عدم وجود أي حادث يذكر".

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