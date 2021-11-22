2021/11/22 | 13:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BRbpRkDBtk8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد حسين مدير قسم تربية سامراء .. الطلاب يمثلون الطاقة الايجابية في حياتناويجب الاهتمام بهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد حسين مدير قسم تربية سامراء .. الطلاب يمثلون الطاقة الايجابية في حياتناويجب الاهتمام بهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).