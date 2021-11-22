الدكتور أنتوني فاوتشي: إذا مرت ستة أشهر منذ تلقيك لقاح فيروس كورونا فأنت بحاجة إلى جرعة معززة

2021/11/22 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت شبكة CNN مع الدكتور فاوتشي عن تأييد مركز السيطرة على الأمراض لاستخدام جرعات معززة لفيروس كورونا لجميع البالغين بعد ستة أشهر من تلقيهم أول جرعتين من اللقاح.

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