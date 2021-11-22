نيويورك تايمز”: إسرائيل رفضت طلب واشنطن عدم مهاجمة منشآت إيرانية

2021/11/22 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن واشنطن حذرت إسرائيل من أن مهاجمة المنشآت الإيرانية غير مفيدة وقد تؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه من طهران، إلا أن إسرائيل رفضت الطلب الأمريكي بوقف الهجمات.[…]

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