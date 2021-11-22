المنافذ تتخذ ثلاثة إجراءات لمواجهة متحورات كورونا

2021/11/22 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن اتخاذ ثلاثة اجراءات لمواجهة متحورات كورونا.

وقال رئيس الهيأة اللواء عمر الوائلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "إننا نتابع تنفيذ ما يصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة من قرارات كونها هي المعنية بمتابعة الجائحة وتوفير المستلزمات الضرورية لمواجهتها"، لافتاً، إلى أن "القرارات التي تصدر من اللجنة كان لها دور كبير في حماية أرواح العراقيين سواء ما يصدر عنها من قرارات منع أو توفير اللقاحات الضرورية لمواجهتها".

وأضاف أن "هيأة المنافذ تقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر من اللجنة في جميع المنافذ الحدودية كما تقوم بالإشراف على إجراءات وزارة الصحة في المنافذ من خلال مفارز دوائر الصحة في المحافظات"، مؤكداً، أن "اي متحور جديد يطرأ ستكون هنالك بالمقابل إجراءات مشددة لمواجهته".

وأشار إلى أن "الهيأة استطاعت طيلة عملها لـ24 ساعة على مدار الأيام الماضية من تأمين دخول الأوكسجين واللقاحات وإلزام الدوائر كافة في تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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