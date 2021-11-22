المفوضية تصدر توضيحا جديدا حول مستجدات العملية الانتخابية

2021/11/22 | 13:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، مستجدات العملية الانتخابية بشأن الطعون.وقالت المفوضية في بيان، إنه “عُرض هذا اليوم الإثنين 22 تشرين الثاني 2021، على مجلس المفوضين، آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً”.وأضافت أن “الهيئة القضائية قررت رد 1415 […]

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