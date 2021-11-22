المفوضية تعلن إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع

2021/11/22 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع بعد النظر في الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (22 تشرين الثاني 2021)، انه "عرض هذا اليوم الإثنين 22 تشرين الثاني 2021، على مجلس المفوضين، آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".

وأضاف: "حيث وردت آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، 15 قرارا كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".

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