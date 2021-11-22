2021/11/22 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع أعضاء كتلة بابليون، الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المواطنين من الديانة المسيحية وألية الحفاظ عليها.وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يبحث مع كتلة بابليون آليات الحفاظ على عقارات المسيحيين المركز الخبري الوطني.

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