السليمانية: تجدد احتجاجات الطلبة وتوقف حركة السير في عدد من الطرق الرئيسة (فيديو)

2021/11/22 | 13:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

جدد طلاب جامعة السليمانية، الإثنين، تظاهراتهم المطالبة بإعادة صرف مستحقاتهم المالية.

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وشهدت الطرق المؤدية إلى أربيل وكركوك، اختناقات مرورية شديدة، جراء التظاهرات، فضلا عن الطرق الفرعية المؤدية إلى مجمع جامعة السليمانية.

وأظهر مقطع مصور وثقته كاميرا "ناس كورد"، (22 تشرين الثاني 2021)، جانباً من التظاهرات الطلابية، التي طالبت بإعادة صرف المستحقات المالية.

هذا وشهدت الطرق المؤدية بين المناطق المحيطة بجامعة السليمانية وطريق الجامعة، زخماً مرورياً شديداً، واختناقات وحركة سير بطيئة جداً.

وأضرب طلاب المعهد التقني في محافظة السليمانية، يوم أمس، عن الدوام بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية.

ورصدت كاميرا "ناس"، (21 تشرين الثاني 2021)، قيام طلاب المعهد التقني بقطع شارع (60) من جهة (ستي سنتر) الرئيسي مطالبين الحكومة بدفع رواتبهم التي تتراوح ما بين 60 الف لطلاب المدينة و 100 الف لطلاب الاقضية والنواحي.

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