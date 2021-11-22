صالح يؤكد ضرورة العمل على استيعاب الخريجين في مؤسسات الدولة

2021/11/22 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تنمية الموارد البشرية واستيعاب الشباب والخريجين وذوي الخبرات في مؤسسات الدولة.

واكد صالح خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي أهمية ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة ورفع مستوى الوظيفة العامة بالاستناد إلى معايير الجدارة والمهنية والإنتاجية،

وجرى خلال اللقاء بحث المهام الموكلة لمجلس الخدمة، وتأكيد أهميته في إصلاح وتطوير ملف التوظيف في القطاع العام بالشكل الذي يضمن أداء أفضل، وتخطيط شؤون الوظيفة والإشراف والرقابة عليها ورسم سياسات الخدمة العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

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