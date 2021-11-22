المالية: العراق حقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج بحسب صندوق النقد الدولي

2021/11/22 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية ان العراق حقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي خلال عام الفين وواحد وعشرين.

وذكرت الوزارة في بيان ان تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا اعرب عن تفاؤله بتسجيل الإقتصاد العراقي معدلات نمو متصاعدة هي الأعلى مقارنة مع دول المنطقة الخليج العربي مصر والاردن مبينة ان التقرير رجح تعافي الإقتصاد العراقي بعد سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في بنُية الإقتصاد المحلي والتي تبنتها الحكومة العراقية و وزارة المالية العام الماضي المتمثلة بالورقة البيضاء للإصلاح المالي والإقتصادي.

وأضاف البيان ان صندوق لنقد توقع ايضا تحسن سوق النفط العالمية والذي سيدفع بأتجاه تعزيز النمو الاقتصادي للمدى المتوسط.

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