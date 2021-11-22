بولندا: أزمة الحدود أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة

2021/11/22 | 13:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ستانيسلاو واتشاك وآنا ماريا جاكوبيك في وارسو وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأحد أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية التي تشكل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بأنها “أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا” منذ الحرب الباردة.وأدلى رئيس الوزراء بتصريحاته فيما … Readmore

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