بريطانيا توافق على استقبال المطعمين بلقاحات صينية وهندية ضد كورونا

2021/11/22 | 13:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافقت المملكة المتحدة على استقبال مسافرين حاصلين على لقاحات ضد كورونا تنتجها الصين والهند، ما يمهد الطريق أمام السائحين والطلاب الأجانب المطعمين بها بالكامل من دخول البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن إشعار من وزارة النقل ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا اليوم الإثنين أن لقاحات شركة سينوفاك بيوتك الصينية، وشركة سينوفارم الصينية، وشركة بهارات بيوتك الهندية، انضمت إلى القائمة التي تسمح بالدخول إلى المملكة المتحدة.

وبذلك ستعترف المملكة المتحدة الآن بجميع اللقاحات السبعة التي وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدامها الطارئ، بما في ذلك لقاح كوفاكسين الهندي الذي حصل على الموافقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وسارت المملكة المتحدة على خطى أستراليا، التي وسعت الشهر الماضي عدد اللقاحات التي تتعرف بها، والولايات المتحدة التي قالت إنها ستقبل شهادات التطعيم بجميع اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، عندما فتحت حدودها أمام المسافرين الأجانب هذا الشهر.

ومن شأن قرار المملكة المتحدة أن يسمح لعشرات الآلاف من الطلاب الصينيين بالذهاب للدراسة هناك.

وتلقت الجامعات في بريطانيا أعدادا قياسية من الطلبات للالتحاق بها من الصينيين، وفق تقرير في أكتوبر (تشرين الأول) عن “خدمة قبول الجامعات والكليات” في بريطانيا.

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