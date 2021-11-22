اجتماع قضائي حكومي لبحث الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المسيحيين

2021/11/22 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، أعضاء كتلة بابليون.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه أعضاء كتلة بابليون كلاً من الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب ودريد جميل أيشوع وبيدء خضر سلمان وأسوان الكلداني".

وأضاف أن "المجتمعين بحثوا الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المواطنين من الديانة المسيحية وألية الحفاظ عليها".

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