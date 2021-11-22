تفكيك ورفع قنبلة وضعت أمام منزل مواطنة في الناصرية

2021/11/22 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بتفكيك ورفع قنبلة وضعت أمام منزل مواطنة في الناصرية.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من مكافحة المتفجرات في ذي قار تمكَّنت من تفكيك ورفع رمانة هجومية أُلقيت امام منزل مواطنة (ربة بيت) في قضاء الناصرية".

وأضاف، أن "القنبلة عبارة عن رمانة يدوية هجومية مع صاعق وضعت امام المنزل"، مؤكدا انه "جرى تفكيكها من قبل خبراء المتفجرات دون خسائر بشرية او اضرار مادية".

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