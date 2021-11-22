2021/11/22 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعنلت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة (راقبني) الإلكترونية لاستلام شكاوى المواطنين بشأن مفردات السلة الغذائية.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " دائرة مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستعد ، وبالتنسيق مع وزارة التجارة للاطلاق التجريبي لخدمة (راقبني) الخاصة باستلام شكاوى المواطنين بشأن مفردات السلة الغذائية والرد عليها الكترونيا".

وبين مركز البيانات الوطني بحسب البيان، أن "التطبيق الإلكتروني الخاص بالخدمة تم تنفيذه بشكل كامل من قبل ملاكاتها الفنية وملاكات قسم تقنية المعلومات في وزارة التجارة، وأن الخدمة الإلكترونية تُتيح للمواطنين تقديم الشكاوى بشأن مفردات السلة الغذائية المقدمة من قبل وزارة التجارة ومتابعة شكاواهم واستلام الرد عليها عن طريق حسابه الإلكتروني الخاص به ضمن بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية".

ولفتت الدائرة، إلى أنه "بإمكان المواطن التسجيل ضمن بوابة أور الالكترونية ودرج معلوماته الشخصية وبيانات البطاقة التموينية بدقة ليتسنى للفرق الرقابية متابعة شكواه والرد عليها، مشيرة إلى أن من شروط التقديم على هذه الخدمة أن يكون المواطن مقيما في العراق ويمتلك بطاقة تموينية (غير محجوبة)، بإلإضافة إلى ضرورة إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لغرض التواصل معه إن تطلب الأمر".

يذكر أن التسجيل في بوابة أور الالكترونية سيمكن المواطنين الاستفادة من خدمة (راقبني) ومتابعة شكواه مباشرة، وبالإمكان الاطلاع على الصفحة الإلكترونية الخاصة بهذه الخدمة والتقديم عليها عبر زيارة الرابط الآتي:

‏ https://ur.gov.iq/index/show-eservice/20084/19/org

واضاف البيان، ان " مركز البيانات الوطني يوفر خدماته الإرشادية للمواطنين في حالة الحاجة إلى استفسار أو واجهتهم أي مشكلة في التقديم الإلكتروني، وذلك عبر الاتصال بالرقم (٥٥٩٩)".

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