2021/11/22 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اكملت القوات الامنية مرحلة نشر الاحزمة الامنية حول قرى المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القوات الامنية استكملت نشر الاحزمة الامنية في محيط قريتي الرشاد ونهر الامام ضمن ريف المقدادية لدرء مخاطر استهداف المدنيين ".واضاف :" ان قرية الرشاد مؤمنة بشكل كامل بعد فرض الاطواق الامنية ، وليس هناك اي مخاوف في الملف الامني وان الاوضاع مستقرة في المنطقة "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استكمال خطة نشر الاحزمة الامنية في ريف المقدادية بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استكمال خطة نشر الاحزمة الامنية في ريف المقدادية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).