القضاء يبحث مع

2021/11/22 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم اعضاء كتلة " بابليون ".وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى :" ان القاضي زيدان بحث مع الوفد الاشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المواطنين من الديانة المسيحية وآلية الحفاظ عليها".وضم الوفد الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني ووزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق يعقوب و دريد جميل ايشوع وبيداء خضر سلمان و اسوان الكلداني ./انتهى9

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