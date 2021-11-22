قصيدة - قوىً خائرة أمام وقحَةٍ قاهرة - - جواد كاظم غلوم

2021/11/22 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم أراكِ جئتِ أيتها الوقحة !!وعيناك تقدحانِ شرَراوقْعُ خطاكِ تخيفنيتزلزلُ كياني المنهكعودي من حيثُ أتيتِفأنا خائفٌ أرتعدُ هلعاً منكلا أحدَ يقرضني شجاعة ولو لبرهةٍترتجفُ أساريري حين أراكيداي لا تطاوعاني على عصيانكِلماذا تدعينني أتصببُ عرَقا حين ألقاكِأيتها الصلفة الجريئة المتمردة على مناسك العشقمهلكِ ، فأنا ضائعُ الخطى عاثرُ المسلك والمرأىلا أتظ ......





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