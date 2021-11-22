2021/11/22 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هدف هذا النص وتأثيله وتمحيصه كلمة "إنقلاب" هو الإشارة إلى بعض معالم كلمة "إنقلاب" وطبيعة إستعمالها في عالم السياسة لوصف تغييرات حادة في أمور الحكم والحكام تحدثها جماعة معينة بإستعمال قوة أو سلطة لها تقوي بها سلطتها أو تخفض بها سلطات أخرى، مغيرة بعض عناصر الحكم والسياسة أو وضعها أو أهدافها أو أسلوب عملها، أو كل هذه الأمور، بهدف تزعم كل الإنقلابات إنه هدف موجب لمصلحة المجتمع والدولة! الصعوب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأثيل كلمة -إنقلاب- - المنصور جعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأثيل كلمة -إنقلاب- - المنصور جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).