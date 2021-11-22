رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 - 3) - عبدالله تركماني

2021/11/22 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 – 3) (*)5: أدوار الدولة السورية في المستقبلبُذلت جهود متعددة لتعريف أدوار الدولة والسلطة الرشيدة، وهي تتراوح بين فعالية الدولة في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين: التعليم، الصحة، السكن، العمل.



وبين حكم القانون ومحاربة الفساد، وصولًا إلى قدرة المواطنين على حرية التعبير.ولكن، منذ سقوط جدار برلين في العام 1989 جرى الحديث عن أنّ العولمة ستقزّم أد ......





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