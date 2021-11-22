معطيات جديدة في التحقيق.. ارتفاع عدد القتلى والجرحى في حادث دهس ويسكونسن

2021/11/22 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 40 عندما اقتحمت سيارة دفع رباعي عرضا في وسط مدينة واوكيشا بولاية ويسكونسن بعد ظهر الأحد، بحسب ما أفادت إدارة المدينة على تويتر.

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