الخارجية الإيرانية: العلاقات بين طهران وبغداد استراتيجية ومتعددة الاوجه

2021/11/22 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان العلاقات بين العراق وإيران استراتيجية ومتعددة الاوجه ووثيقة جدا.

وقال زادة ان إيران دعمت العراق للمضي في مسار السلام والاستقرار والتنمية والتقدم والعودة الى اسرة دول المنطقة كلاعب فاعل ومؤثر.

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