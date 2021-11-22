الإعلام الأمني: القبض على 8 مطلوبين للقضاء بينهم إرهابيان

2021/11/22 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء بينهم إرهابيان في بغداد.

وأوضح بيان للخلية أن قيادة عمليات بغداد في الرصافة تمكنت من القبض على متهمين اثنين وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب ..



في حين قامت قوة امنية اخرى بالقبض على ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمان بترويج وتعاطي المواد المخدرة فضلا عن ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة وعجلة مسروقة متروكة في إحدى الساحات ضمن مدينة الصدر.

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