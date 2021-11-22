تأثرت بالعنف والوضع الاقتصادي.. أخصائية توضح جهود الدعم النفسي للأطفال والبالغين في اليمن

2021/11/22 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثر استمرار العنف والوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن بشكل كبير على الصحة النفسية للعديد من العائلات، ووضّحت أفراح الدميني، أخصائية نفسية في أطباء بلا حدود، الجهود التي تقوم بها المنظمة في مجال الصحة النفسية للمرضى الذين يتلقون الرعاية في المستشفى في منطقة ذي السفال.

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