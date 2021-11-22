الكاظمي يشدد على تقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق

2021/11/22 | 13:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على تقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكاظمي، استقبل، وزيرة خارجية السويد آن ليندي والوفد المرافق لها".

واوضح، ان "اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وستوكهولم، فضلاً عن مناقشة الدور العراقي الإقليمي والدولي، ومتابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكيفية المضي في تنفيذها".

واضاف، ان "اللقاء، شهد أيضاً بحث ملف الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش داخل العراق، والتأكيد على محاسبة مرتكبيها، فضلاً عن دعم المناطق المحررة".

وأكد الكاظمي، على "ضرورة تطوير علاقات التعاون بين العراق والسويد والاتحاد الأوروبي، ولاسيما في المجال الأمني والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك في مجال الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق".

ونقلت وزيرة خارجية السويد، "تحيات الحكومة السويدية لرئيس مجلس الوزراء"، مشيدة "بالدور الإقليمي للحكومة العراقية في تعزيز استقرار المنطقة عبر انتهاجها سبل الحوار والتهدئة".

وعبرت ليندي، عن "تطلع بلدها للمزيد من التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مختلف المجالات والصعد".

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