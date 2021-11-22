شيخ الأزهر يغرد عن

2021/11/22 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى ما وصفه بـ"هوس التحول الجنسي" دون وجود ضرورة طبية قاطعة وذلك في اليوم العالمي للمتحولين جنسيا في الـ20 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

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