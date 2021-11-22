2021/11/22 | 14:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، رفضها السماح لأي تهديد للسلم المجتمعي في قضاء سنجار، أو أي من المظاهر المسلحة فيه.المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، قال: “نحن ماضون بتطبيق اتفاقية سنجار ولا توجد بها أية مشكلة”.واضاف أن “اتفاقنا مع … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة ترفض المظاهر المسلحة او تهديد السلم المجتمعي في سنجار) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة ترفض المظاهر المسلحة او تهديد السلم المجتمعي في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).