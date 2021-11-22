2021/11/22 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر قضائي، اليوم الإثنين، بالإفراج عن كادر مطعم العطشان في ميسان.وقال المصدر، في حديث صحافي، إن “محكمة استئناف ميسان أفرجت عن كادر مطعم العطشان بكفالة”.وكان المطعم قد اتهم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان..



الإفراج عن متهمين بـ”حادثة الفلافل” بكفالة المركز الخبري الوطني.

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