بعد لقاء جمعهما.. ماذا دار بين الهيئة السياسية للتيار الصدري ووزير العدل؟

2021/11/22 | 14:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاثنين، ضرورة إرساء أسس ‏العدل وتعضيد دور المؤسسات القضائية لنفاذ القانون على الجميع دون استثناء‎.‎

وقال الهيئة في بيان اليوم، (22 تشرين الثاني 2021)، انه "استقبل رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الدكتور (أحمد المطيري) اليوم الاثنين 22 ‏تشرين الثاني 2021 وزير العدل القاضي (سالار عبدالستار) في مقر الهيئة ببغداد"‎.‎

وأضاف البيان، "وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الدكتور (نصار الربيعي) ‏ومسؤول ملف النزاهة والادعاء العام في الهيئة السياسية السيد (جواد الشهيلي)".

‏وتابع، انه "ورحب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بهذه الزيارة، مؤكدا أهمية إرساء أسس ‏العدل وتعضيد دور المؤسسات القضائية لنفاذ القانون على الجميع دون استثناء"‎.‎

وزاد: "وجرى استعراض عدد من القضايا المعروضة على الساحة المحلية، والإشارة إلى ‏وجوب تفعيل التوعية القضائية والدفع باتجاه سلوك الطرق القانوينة لاستحصال ‏الحقوق"‎.‎

وأشار البيان، إلى ان وزير العدل "عبر عن سعادته للقاء رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، ‏لافتا إلى ضرورة التعاون من أجل تعزيز الثقافة القانونية لتحقيق العدل في المجتمع"‎.‎

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