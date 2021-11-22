شاهد بالفيديو.. طرد العمال العراقيين من مصفى نفطي في محافظة كربلاء واستبدالهم بعمال من باكستان

2021/11/22 | 14:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E109FL7stJs

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