الملكة اليزابيث الثانية تحضر حفل عمادة عائلي بعد مخاوف على صحتها

2021/11/22 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضرت الملكة اليزابيث الثانية مراسم عماد اثنين من أولاد أحفادها الأحد، في ثاني ظهور لها في أقل من أسبوع بعدما قامت بالغاء عدة فعاليات الشهر الماضي لأسباب صحية.ظهرت الملكة البالغة من العمر 95 عاما مرتدية سترة باللون الأخضر الفاتح … Readmore

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