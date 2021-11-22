2021/11/22 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 22 دقيقة

أكثر كلمات المرور شيوعاً في 2021

منذ 53 دقيقة

الكاظمي يؤكد أهمية تطوير العلاقات بين العراق والسويد

منذ ساعة واحدة

النقد الدولي: العراق حقق أعلى نكو اقتصادي بين دول الخليج

منذ ساعتين

المفوضية تعلن قبول الطعن في 6 قرارات ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع

منذ 16 ساعة

شجرة تصيب من يقترب منها أو يلمسها بالعمى

منذ 17 ساعة

دراسة أمريكية تحدد “المريض رقم صفر” بكورونا

منذ 18 ساعة

وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي

منذ 20 ساعة

شركة يابانية تسعى لترخيص أول قرص للإجهاض

منذ يوم واحد

المنافذ الحدودية: منع هدر بالمال العام بمقدار 6 ملايين دينار

منذ يومين

مسرح الرشيد يرى النور في بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الحيش يدمر سبعة اوكار للارهابيين في سلسلة جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الحيش يدمر سبعة اوكار للارهابيين في سلسلة جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).