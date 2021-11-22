2021/11/22 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على متهم بالارهاب والعثور على مخلفات لداعش في محافظتين.وذكر بيان للخلية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من ألالوية 2 و7 و27 بالحشد الشعبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بالارهاب والعثور على عبوات ناسفة بمحافظتين المركز الخبري الوطني.

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