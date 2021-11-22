سياسي كردي: برهم صالح عمل لتحقيق مصالحه الشخصية فقط

2021/11/22 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

أكد السياسي الكردي ريبين سلام، اليوم الاثنين، أن برهم صالح من المستحيل أن يعود لرئاسة الجمهورية مرة أخرى.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صالح فشل في تحقيق المصالح العراقية والكردية، بل وحتى مصالح حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف أن "صالح عمل لتحقيق مصالحه الشخصية، بالرغم من أن رئيس الجمهورية يؤدي القسم بالمحافظة على المصالح العليا للبلد ومواد الدستور، لكن هذا لم يتحقق في فترة صالح إطلاقا".

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