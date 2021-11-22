خلية الاعلام الامني تنوه الى تدريب يصاحبه تفجير مرفقعات جنوبي بغداد

2021/11/22 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نوهت خلية الاعلام الامني ،الى تدريب يصاحبه تفجير مرفقعات.وقالت الخلية في بيان :ان " القوات الأمنية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ستجري تدريبا في إحد معسكراتها في منطقة المدائن في بغداد يصاحبه تفجير مفرقعات "./انتهى8

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