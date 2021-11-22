اصابة مدني بانفجار عبوة من مخلفات داعش غرب الموصل

2021/11/22 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل / نينا/ اصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في بلدة بادوش غرب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" مدنيا اصيب بجروح عدة اثر انفجار عبوة من مخلفات داعش داخل بلدة بادوش 20كم غرب الموصل "واوضح ان" القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصاب لمستشفى القريب لتقلي العلاج "./انتهى

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